Simpatizantes pro-vida se reunieron en Las Cruces

(NOTICIAS YA).-

La decisión tomada por la suprema corte a finales de junio en revertir la resolución de Roe vs. Wade después de casi 50 años, ha generado polémica entre quien y como los derechos a la mujer sean decididos.

“De nosotros mismas como mujeres que si decidamos, decidamos para bien por nuestro futuro de cómo nos vamos a sentir o que va hacer de nosotros después pero que la mujer decide y que tenemos valores como mujeres.”- Macaria Hernández

“Tienen que pensar tienen que tomar conciencia de que en esa ocasión en ese rato, momento de satisfacción o lo que tú seas de placer tienen que pensar que pueden traer a la vida a alguien.”- Araceli Ramos

Con banderas, pancartas y gritos, dichos manifestantes salieron a defender la vida. En lo que ellos aseguran que se tiene que hacer a cualquier costo.

Si debiendo la vida por mis creencias por perseveran en la fe y en los valores. Por dar ejemplo de a nuestros hijos de que pues para mí eso no está bien. Que se espera de nuestras generaciones si no perseveramos, en nuestra fe, en nuestras creencias. Yo digo no al aborto yo defiendo la vida.”- Macaria Hernández

Los valores que te inculcan de niño yo sé que hay mucha libertad ahorita el mundo está muy confundido pero esa es una confusión donde no les enseñamos a nuestros hijos valores amor a la vida.”- Araceli Ramos

“La razón por la que estos aquí es por la vida nosotros sabemos que cristo es el camino, la verdad y la vida y también vengo aquí con un testimonio muy especial yo pude haber sido uno de esos pequeñitos cuando mi madre se embarazo de mi padre no quería que naciera. De esta manera se ha privado a la humanidad de brillantes poetas, filósofos, estadistas, pintores, arquitectos, médicos, licenciados.”- Alejandro Reyes

Se espera que las manifestaciones, a favor y en contra del aborto continúen en todo el país incluyendo en nuestra comunidad. Reportando Carlos Alvarez Univision El Paso.