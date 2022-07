Charles Johnson, campeón del Super Bowl y ex receptor de la NFL muere a los 50 años

(NOTICIAS YA).- El ex receptor y ex selección de primera ronda del draft de la NFL, al igual que el campeón del Super Bowl, Charles Johnson, falleció a la edad de 50 años.

El actual trabajo de Johnson era de asistente del director atlético en Heritage High School en Wake Forest, Carolina del Norte.

La cuenta oficial de Twitter de Heritage High Huskies Football lo despidió en un tuit, “DEP Entrenador. Muchos te extrañarán, especialmente tu familia Husky”.

RIP Coach. You will be missed by so many, especially your Husky Family. #RIPCJ #HuskyFamily pic.twitter.com/JUfkjELMMB

— Heritage Huskies (@heritagehsfball) July 19, 2022