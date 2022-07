Detienen a sujeto que intentó secuestrar a joven de 15 años en parada de autobuses de El Paso

(NOTICIAS YA).- Una joven de 15 años fue rescatada de un hombre de 28 años, el cual fue acusado de secuestrar a la adolescente de Hillsboro a principios del mes, según dieron a conocer las autoridades.

Los familiares de la adolescente denunciaron su desaparición en la madrugada del 16 de julio, de acuerdo al comunicado del Departamento de Policía de Hillsboro.

El hombre que perpetró el crimen fue identificado por las autoridades como Alex Roman Nguyen de 28 años, del estado de California.

Durante la investigación de los oficiales, los elementos policiales descubrieron que la adolescente habría estado hablando con él y pudieron llegar a su paradero gracias a información personal que la joven tenía en su habitación.

La adolescente fue encontrada junto con Nguyen por los agentes del FBI de El Paso en la estación de autobuses Greyhound en el centro de El Paso.

“Gracias a los esfuerzos rápidos y coordinados entre las dos oficinas de campo del FBI, el menor fue recuperado de forma segura”, mencionó el agente especial a cargo, Jeffrey R. Downey. “El trabajo de investigación realizado por ambas oficinas de campo destaca la coordinación del FBI en los Estados Unidos para detener los delitos contra nuestra comunidad, especialmente los menores que se encuentran entre los más vulnerables”, añadió.

La cuenta de Twitter oficial del FBI de Cincinnati dijo que la operación se realizó en trabajo conjunto con la policía de Hillsboro, el FBI de El Paso y de Cincinnati.

Working together, @FBIElPaso, Hillsboro Police & @FBICincinnati rescued a missing Ohio teen this week. The teen was located at a bus station in Texas. Alex Roman Nguyen of California has been arrested and charged with Travel with Intent To Engage in Illicit Sexual Conduct. pic.twitter.com/Qss0BD0dKV

— FBI Cincinnati (@FBICincinnati) July 20, 2022