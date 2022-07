El Paso Electric Company da recomendaciones ante apagones

(NOTICIAS YA).-

Las altas temperaturas, las tormentas eléctricas, las fuertes ráfagas de vientos entre otros transcursos climatológicos pueden ocasionar que el servicio de luz en nuestros hogares pueda dejar de funcionar. Esto sin mencionar que le exceso de consumo eléctrico puede también ocasionar apagones.

“Lo que recomendamos es que seamos conscientes con el consumo eléctrico. Yo sé que ahorita es un poco difícil ya que las temperaturas no cooperan. Pero hay que tomar en cuenta el suministro eléctrico tienen un límite. Los transformadores esta diseñados cierta carga eléctrica sin embargo cuando los están usando constantemente inevitablemente se calientan.”- Alejandro Ayala

Clientes del servicio de El Paso Electric Company nos explican que durante esta temporada de calor si han batallado con su consumo de electricidad.

“Si se nos va muy seguido, cada vez que llueve aquí es muy común que se nos vaya pero sabemos que no es cosa de nosotros si no es cosa del clima. Pero se va por poco tiempo no se va por mucho pues unos 10 minutos. “- Humberto Estrada

La compañía de luz trata de prepararse de la mejor manera para atender a los Paseños en caso de presentarse en esta situación.

“Todo depende del tipo de problema que encontremos si es algo sencillo se hace lo mas rápido posible sin embargo hay que tener en mente que la seguridad de nuestros técnicos entonces lo mas rápido y lo más seguro posible. También hay que tener en mente que hay muchos apagones que están fuera de nuestro control.”- Alejandro Ayala

Dicha compañía pide a la comunidad estar precavidos.

“Recomendarle a las personas que estén prevenidas para los apagones tratar de tener baterías para los teléfonos, batería para las linternas el uso de velas no se recomienda mucho ya que pueden ocasionar incendios.”- Alejandra Ayala

-Por Carlos Alvarez