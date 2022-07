¿Eres usuario de RTD? Podrás trasladarte gratis en agosto y cuidar el ambiente

(NOTICIAS YA).- El estado de Colorado actualmente lleva a cabo distintos esfuerzos para reducir la contaminación por ozono en este verano.

Uno de ellos es eliminar la tarifa del transporte público el próximo mes, recopila KDVR.

Del 1 al 31 de agosto, a los usuarios del Distrito Regional de Transporte (RTD, por sus siglas en inglés) no se les cobrará un solo centavo por usar sus trenes y autobuses, de acuerdo con el programa "Zero Fare for Better Air" ("tarifa cero para un mejor aire").

La iniciativa de RTD es posible gracias a la SB22-180, una nueva ley estatal que limita las emisiones de ozono durante las horas pico, y que crea un programa de subvenciones que cubre hasta el 80% del costo de eliminar las tarifas de los pasajeros.

Mediante programas como Zero Fare for Better Air, los hogares de Colorado pueden ahorrar casi $10,000 solo con usar el transporte público y vivir con un vehículo menos, aseguró RTD, además de que fomentaría más viajes compartidos durante la temporada alta y reduciría la contaminación.

“Buscamos a corto plazo disminuir algunos de esos precursores del ozono, (por medio de) inversiones en autobuses escolares eléctricos, programas de subvenciones para reducir las emisiones de los camiones diésel, libre tránsito durante la temporada de ozono e incentivar el reemplazo de algunos de los vehículos más viejos, más sucios y más contaminantes en la carretera”, explicó Michael Ogletree, director de la división de Control de la Contaminación del Aire de CDPHE, a FOX31.

Varias comunidades del área metropolitana de Denver aparecieron entre las que tienen peores condiciones de ozono en Estados Unidos, según un nuevo estudio de la American Lung Association que analizó la calidad del aire en todo el país, destacó KDVR.

Asimismo, la Agencia de Protección Ambiental recientemente designó a la zona montañosa conocida como Front Range como un infractor "severo" de los estándares de ozono.