Grupo Firme y Banda MS harán homenaje a Jenni Rivera en Premios Juventud

Los Premios Juventud 2022, están dando mucho de qué hablar y es que entre los últimos anuncios de invitados y presentaciones, se hizo uno de los más esperados por el público. Se trata del homenaje de Grupo Firme y Banda MS, le harán a "La Diva de la Banda", Jenni Rivera, en el evento que está dispuesto a celebrarse el día de mañana (21 de julio).

En un inicio, los integrantes de la Banda MS compartieron la noticia de una presentación junto a Grupo Firme, sin embargo no dieron detalles de que se trataba de un espectáculo de estas características. Fue en su cuenta de Twitter, que la banda de Mazatlán compartía con sus seguidores la noticia con una fotografía y un mensaje que decía: "No les podemos decir mucho pero... NO SE PIERDAN LOS @PremiosJuventud, @GrupoFirme #PremiosJuventud" escribieron.

Para rendir homenaje a una cantante de la talla de la fallecida Jenni Rivera, hacía falta juntar a algunos de los máximos exponentes del género, y esta colaboración, dará mucho de qué hablar.

Los seguidores de Grupo Firme, la Banda MS y Jenni Rivera, quien falleció en un accidente de avioneta en el 2012, podrán presenciar el homenaje este jueves 21 de julio en vivo por internet y televisión abierta.