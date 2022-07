Jorge Campos habló sobre Rafa Márquez como DT del Barça B en El Show de Piolín

El Show de Piolín presenta las mejores noticias y acontecimientos del mundo del deporte, la música y el espectáculo. Fue por esta razón que Eduardo Sotelo, el locutor favorito de la gente, conversó con el exportero mexicano Jorge Campos, acerca de la reciente noticia del nombramiento de Rafael Márquez como el nuevo Director Técnico del Barcelona B.

Como ya es costumbre, El Piolín y Jorge Campos debaten vía telefónica acerca de los hechos más relevantes del deporte y en esta ocasión, profundizaron en la noticia y recordaron algunos de los momentos que ambos compartieron en la cancha.

"Ganamos juntos la CONCACAF", comenzó Campos al ser cuestionado sobre su sentir ante la noticia de su excompañero de equipo en la Selección Mexicana. "Es algo muy especial, muy padre, increíble. Un jugador o un exjugador en la categoría de Rafa, que se preparó, estuvo allá en otra categoría de entrenador y ahora se fue a la filial, yo creo que es un paso muy grande para él y para su futuro", dijo el también comentarista de TV Azteca.

El Piolín le dijo a su colega que le dedicara unas palabras a Rafa, ya que este logro no solo era para él sino para todo México: "El jugó, él sabe la filosofía, ahí en el Barcelona se tiene una filosofía de juego desde el primer equipo hasta las fuerzas básicas y eso es bueno, él la conoce perfecto. Le voy a hablar, qué bueno que me dices, yo ando de vacaciones, no sabía, así que voy a ir a felicitarlo", comentó.

"Qué buena noticia para Rafa, para México, y para el futuro de la Selección Mexicana. ¿Por qué no un día tenerlo? con la Selección en un futuro?", finalizó el exdeportista.

Como parte de su segmento, EL Piolín también le preguntó a Campos acerca de los próximos pasos que dará en su carrera, a lo que el portero que se hizo famoso por sus coloridos atuendos respondió que está por jugar un campeonato de golf a nivel nacional, y que incluso, podría llegar a dirigir un equipo local como Director Técnico en los próximos años.

