Muere adolescente en tiroteo accidental en Las Vegas

Policía encuentra el cuerpo de joven hispano con un disparo en su cuerpo

“El uso de las armas es algo bien horroroso, especialmente para alguien que no tiene la capacidad de dirigir un arma como debe de ser.”

La Policía Metropolitana de Las Vegas informó que un adolescente murió después de un tiroteo accidental cerca de la intersección de las avenidas Sahara Avenue y Maryland Parkway el lunes por la noche cerca de una zona departamental.

Autoridades dijeron que respondieron a una residencia en la cuadra número setecientos aproximadamente alrededor de las doce de la noche , al llegar al lugar los oficiales encontraron el cuerpo de un adolescente que tenía un impacto de bala.

Mientras este suceso se investiga como un tiroteo accidental... la policía reveló que el número de asesinatos en la ciudad y en las área no incorporadas del condado Clark aumentaron de manera considerable en lo que va del 2021 , de acuerdo con los números de muertes durante el primer semestre del 2020 y el primero del 2021, se pude ver que los asesinatos incrementaron en un 50%, con un total de 52 homicidio el mes de Junio del 2022. Según las autoridades, la mayoría de los asesinatos se dan entre personas que se conocen y muy pocas veces ocurre entre personas desconocidas.

“Es horrible no importa cómo sea la persona que es verdad por que es un acto violento pero pues en realidad es el día que estamos viviendo ahora yo creo que la salud mental de la gente está afectada mucho.”

Enfrentamientos como este continúan sucediendo en las calles de esta ciudad especialmente en las noches es cuando ocurren más actos de violencia y ha aumentado la preocupación en los padres de familia por la seguridad de sus hijos.

“Si me da miedo y quiero proteger a mi familia obviamente pero a la misma vez tenemos que vivir la vida y no vivir con eso miedo de que me voy a paralizar por lo que está sucediendo alrededor.”

La policía no ha dado más información sobre este caso.