Se cumplen 10 años del tiroteo en el Teatro Aurora

(NOTICIAS YA).-Este 20 de julio se cumplen 10 años de la tragedia ocurrida en el Teatro Aurora, cuando durante una función nocturna de la película “The Dark Knight Rises”, un tirador mató a 12 personas y dejó heridas a 70 personas más.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, dedicó unas palabras a través de su cuenta de Twitter para los familiares de las víctimas y para la comunidad en general, donde hace mención del horror que significó una situación como esta.

“Los horrores del tiroteo en el teatro Aurora siguen frescos en nuestras mentes. Recordamos las vidas inocentes perdidas hace diez años en un acto de violencia casi inimaginable y malvado”.

Polis agregó:

“Nuestros corazones lloran con las familias y seres queridos de las víctimas y con los sobrevivientes de esta tragedia”.

Finalmente, el gobernador escribió:

“Honramos las vidas que fueron arrebatadas trágicamente a amigos y familiares demasiado pronto y reflexionamos que el dolor duradero de esta tragedia nunca abandonará nuestra comunidad y nuestros corazones”.

The horrors of the Aurora theater shooting remain fresh in our minds. We remember the innocent lives lost ten years ago in an almost unimaginable and evil act of violence. Our hearts mourn with the families and loved ones of the victims, and with the survivors of this tragedy. pic.twitter.com/fK15GhqPrr

— Governor Jared Polis (@GovofCO) July 20, 2022