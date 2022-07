Balean a adolescente en National City; sospechosos prófugos

(NOTICIAS YA).- Un adolescente de 16 años se encuentra al borde de la muerte tras ser atacado a tiros la noche de este miércoles en una calle de National City; los sospechosos huyeron de la escena.

El Departamento de Policía de National City informó que fue alrededor de las 9 de la noche, de este 20 de julio, cuando respondieron a los reportes de un tiroteo en la intersección de East 16th Street y Euclid Avenue.

En la escena encontraron a un niño con una herida de bala en la cabeza.

“Los oficiales brindaron primeros auxilios de emergencia a la víctima. Llegaron los médicos y la víctima fue inmediatamente llevada a un centro de trauma local donde actualmente se encuentra con soporte vital”, detalla un breve comunicado sobre la salud del adolescente.

LEE: Buscan a adolescentes sospechosos por asesinato de niño en City Heights; posible acto de pandillas

Lamentablemente, las autoridades no esperan que el jovencito logre sobrevivir al impacto de la bala en su cabeza.

Los detectives acudieron a la escena del tiroteo para iniciar con una investigación. Sin embargo, hasta el momento no se ha identificado públicamente a la víctima, no hay personas detenidas y no se tiene claro el motivo del ataque.

Según los informes, al menos tres sospechosos fueron vistos por testigos abandonando la escena del crimen hacia el este de East 16th Street.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre este caso comunicarse con la División de Investigaciones de National City al 619.336.4457 o de manera anónima con San Diego Crime Stoppers al 888.580.8477.

Hace menos de dos semanas, un adolescente de 14 años fue asesinado en City Heights en un tiroteo en donde se sospecha están involucrados al menos cuatro adolescentes, quienes le habrían lanzado un “desafío pandillero” a su víctima.