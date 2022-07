Donald Trump Jr. incitó los ataques al Capitolio, detallan en audiencia de la comisión legislativa

(NOTICIAS YA).-La audiencia de la comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio reprodujo el audio de la declaración a puerta cerrada de Donald Trump Jr. este jueves.

Si bien se sabía que Trump Jr. se reunió con el comité, esta fue la primera vez que el audio se reprodujo públicamente.

Durante la declaración de esta tarde, la comisión le preguntó a Trump Jr. sobre sus mensajes de texto con el secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, durante la insurrección.

Trump Jr. le envió un mensaje de texto a Meadows diciéndo que su padre tenía “que condenar esta mi***a lo antes posible" y que sus tuits de la tarde no fueron suficientes.

Meadows le dijo a Trump Jr. que estaba de acuerdo, y Trump Jr. respondió: “En este vas a los colchones. Intentarán jo**r todo su legado si empeora”.

Cuando se le pidió que explicara la referencia a los "colchones", Trump Jr. dijo durante su declaración: "Es solo una referencia para ir con todo, creo que es una referencia al 'Padrino'". El clip mostrado por el comité fue extremadamente breve.

Por su parte, Sarah Matthews, figura clave en la reunión y ex secretaria de prensa adjunta de la Casa Blanca, dijo que Trump tenía la capacidad de hacer una declaración desde la sala de prensa de la Casa Blanca "casi instantáneamente" si quería el día de la insurrección del 6 de enero.

"Probablemente tomaría menos de 60 segundos desde el comedor de la Oficina Oval hasta la sala de conferencias de prensa", testificó Matthews.

Continuó: "Para las personas que tal vez no lo sepan, la sala de conferencias de prensa es la sala desde la que se ve al secretario de prensa de la Casa Blanca realizar sesiones informativas con el podio y el telón de fondo azul. Hay una cámara encendida allí en todo momento. Así que, si el presidente hubiera querido hacer una declaración y dirigirse al pueblo estadounidense, podría haber estado frente a la cámara casi al instante".

Matthews agregó: "Y a la inversa, el cuerpo de prensa de la Casa Blanca tiene oficinas que están ubicadas directamente detrás de la sala de reuniones. Entonces, si hubiera querido hacer un discurso desde la Oficina Oval, podríamos haber reunido al cuerpo de prensa de la Casa Blanca, probablemente en cuestión de minutos, para llevarlos al Oval para que hiciera un discurso frente a la cámara".

La exfuncionaria describió un tuit enviado por Trump como una "luz verde" para quienes atacaron el Capitolio.

Por su parte, Matthew Pottinger, quien sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional del expresidente Trump antes de renunciar inmediatamente después del 6 de enero de 2021, le dijo al comité que estuvo en la Casa Blanca la mayor parte de aquel día.

El comité reprodujo previamente un videoclip de la entrevista de Pottinger en el que describió el momento en que supo que era el momento de renunciar.

“Un miembro de mi personal me trajo una copia impresa de un tuit del presidente, y el tuit decía algo en el sentido de que Mike Pence, el vicepresidente, no tuvo el coraje de hacer lo que él, lo que debería haber hecho. Yo —Leí ese tuit y tomé la decisión en ese momento de renunciar. Ahí supe que me iría ese día una vez que leí ese tuit”, dijo.