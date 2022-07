Hombre arrestado tras casi atropellar a un oficial

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Englewood informó este jueves que un hombre está bajo custodia tras casi atropellar a un oficial.

El incidente ocurrió a la 1:46 am cerca de South Umatilla Street y West Colorado Avenue. La policía local estaba respondiendo a un robo en un negocio del área cuando el sospechoso se dio a la fuga en un automóvil robado, atravesó una cerca y casi golpea a un oficial, según informó la uniformada.

En ese momento, otro agente le disparó al sospechoso, pero logró escapar. El sujeto conducía un Audi SQ5 SUV negro 2019 con daños en la parte delantera. La policía dijo que no tenía matrícula.

Captura

Después de buscar al sospechoso por varias horas, pudo ser detenido alrededor de las 10 a.m.

Hasta el momento, la policía no ha revelado su identidad. Sin embargo, se pudo saber que no está herido.