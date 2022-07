Joe Biden da positivo a COVID-19

(NOTICIAS YA).- Este jueves por la mañana, la Casa Blanca dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, salió positivo por COVID-19. Esta es la primera ocasión en la que Biden da positivo por coronavirus.

"Está experimentando síntomas muy leves", dijo la Casa Blanca. El presidente de EE. UU., se encuentra con su esquema de vacunación completo, al igual que recibió dos vacunas de refuerzo contra el virus.

Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo en un comunicado, "de acuerdo con las pautas de los CDC, se aislará en la Casa Blanca y continuará cumpliendo con todas sus funciones durante ese tiempo".

"Ha estado en contacto con miembros del personal de la Casa Blanca por teléfono esta mañana y participará en sus reuniones planificadas en la Casa Blanca esta mañana por teléfono y Zoom desde la residencia", añadió Karine.

La Casa Blanca dará información de manera actualizada todos los días sobre la condición de Biden, de igual manera el personal anticipa que el presidente podrá continuar con su trabajo de forma aislada hasta que arroje una prueba negativa.

A pesar de que se han dado casos de personas que dan positivo por COVID-19 aun con la vacuna del virus, es probable que experimenten síntomas más leves este tipo de personas, a diferencia de aquellos que no recibieron la vacuna.

Biden subio un tuit donde donde dio a conocer la noticia antes confirmada por la Casa Blanca. "Esta mañana di positivo a COVID, pero he sido vacunado dos veces... los sintomas son leves y realmente aprecio sus consultas y preocupaciones", mencionó el mandatario.

— President Biden (@POTUS) July 21, 2022