Natanael Cano asegura ser el artista más talentoso de México

El cantante Natanael Cano se ha convertido en una figura muy relevante en la escena musical mexicana pues se considera que fue quien creó el famoso "corrido tumbado", un género que ganó popularidad en los últimos años y en el cual han empezado a incursionar y colaborar distintos músicos de todos niveles.

Como es bien sabido, Natanael también es famoso por entrar en polémicas bastante seguido, así como por dar su opinión abiertamente a través de sus redes sociales, en las que suele hablar "sin pelos en la lengua".

En esta ocasión, el intérprete de 'Diamantes', hizo honor a su autoestima y compartió con sus seguidores una idea que según sus palabras "piensa todos los días". El rapero hizo una pregunta a sus fans y por muchos fue tachado de arrogante: "Pregunta seria, ¿Ustedes creen que en México haya alguien con más futuro, talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo", escribió.

Aunque Cano destacó que se refería a un contexto nacional, no dejó de lado la oportunidad de llevar su música a otras partes del mundo: "Ustedes tranquilos, yo nervioso, que el artista número uno va a ser mexicano. Tengo 21 años, los que ahorita están en uno tienen 25, 28, 30. No más reflexionando", señaló.

Por último, el cantante recalcó que la fama no solo se trata de las reproducciones o los oyentes que se tienen en las plataformas, si no los ingresos que se generan con estas: "Pónganse a trabajar, a mi no me digas cuántas reproducciones tienes, a mí dime cuánto generas de tus reproducciones", finalizó.