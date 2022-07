Autoridades alertan de billetes contaminados de fentanilo

(NOTICIAS YA).- Las autoridades alertan a la población a tener cuidado cuando se encuentren un billete tirado en el suelo, ya que en otros estados se ha reportado que el dinero tiene fentanilo.

Emmanuel Solís, vocero de APD, comenta que los billetes están infectados con esta droga, ya que es una manera de transportarla o venderla.

También los billetes suelen estar cubiertos con polvo blanco, “todos estamos acostumbrados a manejar el efectivo. El problema es cuando ves que tiene ciertas sustancias… un polvo blanco”, comenta Solís.

“Siempre que alguien tenga contacto con una sustancia que no sepan qué es lo que es y que tenga esa consistencia (de) polvo blanco o quizás un tipo de pastilla que… es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, siempre se recomienda… no tocarlo o no moverlo… si es en la forma de polvo”.

En caso de encontrarse dinero en la calle con estas características, lo mejor sería contactar a la policía, para que se puedan realizar los estudios pertinentes y poder determinar si es fentanilo u otro tipo de droga.

Recientemente los CDC publicaron un estudio sobre el aumento de muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos, en el que uno de los principales estupefacientes que está contribuyendo a esto, es el fentanilo.

A pesar de que ningún caso se ha presentado en el estado, las autoridades recomiendan estar alertas, en especial con los menores, porque el contacto con esta droga en niños puede resultar más riesgoso.