Familiares de joven que murió a tiros por un policía estatal demanda al Departamento de Seguridad Pública de Texas

(NOTICIAS YA).- Familiares de un joven que murió a balazos por un elemento de la policía estatal de Texas en El Paso presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

La demanda se expuso luego de que los familiares alegaron que el tiroteo no estaba justificado.

El comunicado de la demanda se dio en una conferencia virtual el día jueves, donde los abogados de la familia de la víctima, Jesse Carranza (21 años), dieron a conocer esta decisión.

La muerte del joven hispano se dio el 13 de julio del año pasado, cuando recibió un disparo en la estación de gasolina Murphy’s Express, ubicada en 13,000 Eastlake Boulevard en la ciudad de Horizon, Texas.

De acuerdo con las autoridades, el tiroteo sucedió después de que el oficial se detuviera en la gasolinera para cargar su tanque, cuando en ese momento una camioneta color blanco cruzó la calle, estaba conduciendo en sentido contrario, para ponerse detrás del vehículo del patrullero.

El DPS de Texas mencionó que el joven salió de la camioneta para acercarse al oficial y alcanzó el taser del policía cuando le dispararon.

Luego de los disparos, Carranza fue llevado al hospital donde se le declaró muerto a las 2:56 pm.

La abogada de los familiares, Chloe Corbett, dijo en la conferencia que, “Jesse estaba desarmado y retrocediendo del policía, cuando el oficial le disparó varias rondas en el torso, hombro y cabeza".

Yvonne Rosales, fiscal de distrito del condado de El Paso, compartió lo siguiente:

“La Oficina del Fiscal de Distrito toma muy en serio los tiroteos involucrados en la aplicación de la ley y quiere asegurarse de que estos casos se investiguen a fondo”.

Los familiares y abogados de Carranza, Chloe Corbett y Augustus Corbett, comentaron que el DPS de Texas junto con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de El Paso no han ayudado con la investigación.

“Este caso aún está pendiente de una mayor investigación y no se pueden hacer comentarios sobre una investigación abierta. La oficina del fiscal había acordado programar una reunión con la Sra. Corbett, por lo que no está claro por qué dice que la oficina no ha cooperado”, comunicó Rosales.