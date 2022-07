Incendio provocado destruye una casa en Lakewood

(NOTICIAS YA).-Una gran cortina de fuego al frente de una casa fue lo que encontraron los primeros equipos del Departamento Metropolitano Oeste de Bomberos, que acudieron a las 6: 30 p.m. a la avenida 16 y la calle Carr, para combatir el incendio.

A través de sus redes sociales, el cuerpo de bomberos mostró las impactantes imágenes de unos arbustos ardiendo y la fachada de un apartamento también consumida por las llamas, en una publicación que incluye un video y fotos posteriores a sofocar el fuego.

This is what the first arriving crews saw when they pulled up to the apartment fire near 16th Ave. & Carr shortly before 6:30 pm. The fire started in the bushes outside one unit. Our investigator has determined the fire was intentionally set and a suspect has been identified. 1/2 pic.twitter.com/wyo8lSAEGu

— WestMetroFire (@WestMetroFire) July 22, 2022