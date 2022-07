Keanu Reeves y el Señor de los Anillos: los grandes protagonistas de la Comic-Con hoy

(NOTICIAS YA).- La convención Comic-Con de San Diego empezó y los fanáticos “John Wick 4” protagonizada por Keanu Reeves están a la espera de nuevas sorpresas sobre el filme. Recordemos que la primera escena de la película fue revelada, justo el primer día de la Comic-Con, lo cual ha creado expectativas de tener nuevas imágenes hoy con la presencia de Reeves.

Reeves asistirá a la Comic-Con y participará en un panel dedicado a su serie de cómics BRZRKR, que narran la sangrienta vida de B, un semidiós inmortal que pasó 80,000 años perfeccionando sus habilidades como asesino. Este cómic fue escrito por Reeves y Kindt e ilustrado por Ron Garney.

Otro gran evento es el panel de la nueva serie de Prime Video, que trae a las pantallas, por primera vez, las heroicas leyendas legendarias: Segunda Edad de la Historia de la Tierra Media y El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder.

Allí se presentarán los miembros del reparto Morfydd Clark, Charles Edwards, Rob Aramayo, entre otros. Sin duda, hoy será un día de muchas sorpresas en la Comic-Con más esperada del año.

Watch #TheRingsOfPower cast Q&A livestream from San Diego Comic-Con on July 22, presented by @PrimeVideo.

Hosted by @pattonoswalt, @feliciaday and @Tiffany_Smith.https://t.co/fChU3NAsyr

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 19, 2022