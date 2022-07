Calor extremo persistirá hasta finales de julio: Servicio Meteorológico Nacional

(NOTICIAS YA).-La ola de calor mortal que abrasa gran parte de Estados Unidos continuará este domingo, cuando es probable que las regiones del noreste y el medio sur se vean asfixiadas por temperaturas que alcanzan los 40.5 grados Celsius.

Más de 90 millones de personas en todo el país se encuentran bajo diversas alertas de calor por temperaturas peligrosamente altas. Se espera que este domingo traiga las temperaturas más altas al noreste.

El calor abrasador unido a la alta humedad probablemente afectará a millones de estadounidenses hasta finales de julio, informó CNN.

“Desde las Grandes Llanuras del sur hacia el este, se sentirá extremadamente agobiante, especialmente en las principales áreas metropolitanas de Washington hasta la ciudad de Nueva York y Boston”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

En la ciudad de Nueva York, al menos una persona murió este sábado por exposición al calor, dijo un portavoz de la oficina del médico forense de la ciudad. El pronóstico alto en la ciudad este sábado fue de 36 grados Celsius.

Sun 7/24/2022 The HEAT continues for much of the Southern US this week with maximum afternoon heat index temperatures of 100+ degrees each day #heat pic.twitter.com/DTrh5pHCpq

Otras muertes relacionadas con el calor durante la ola de calor de esta semana incluyen a una mujer de Dallas de 66 años que tenía problemas de salud subyacentes, según un funcionario del condado. Y este miércoles, un excursionista de 22 años murió debido a una posible deshidratación y exposición después de quedarse sin agua en un parque nacional de Dakota del Sur, dijeron funcionarios locales.

Ciudades como Filadelfia, Boston y Washington, están preparadas para ver un calor que supera los 32º, con condiciones de intensificación de la humedad para sentirse hasta tres dígitos.

Autoridades también piden a las personas que tengan mucho cuidado cuando pasen tiempo al aire libre, se mantengan hidratados y vigilen a las comunidades y vecinos vulnerables.

Este domingo, los valores del índice de calor pueden superar los 37.7 grados Celsius en algunas áreas debido a la humedad sofocante, señaló el Centro de Predicción Meteorológica.

The dangerous and intense summer #heat continues on Sunday and here's a look at the apparent heat/heat index forecast. From the southern Plains into the East, it will feel extremely oppressive, especially in the major metro areas of Washington D.C. to New York City and Boston. pic.twitter.com/BQxjxRkVgo

— National Weather Service (@NWS) July 23, 2022