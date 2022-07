Mitos sobre las dietas, ejercicio y sueño, que no funcionan, ve por papel y lápiz y anótalos

(NOTICIAS YA).- ¿Cuántas veces no has escuchado inventos milagrosos para perder peso?, o visto en televisión aparatos mágicos que te ayudan a mantener una figura envidiable y no podemos dejar atrás los remedios para poder conciliar el sueño, por eso hicimos una lista de mitos y creencias sobre dietas, el ejercicio y el sueño que no pasaron la prueba, apoyada de los expertos de la salud.

Dietas populares

Bajar rápido de peso rápido a quién no le encantaría lograrlo, pero las típicas dietas de moda, como la keto, se centran en limitar la ingesta nutricional, suprimiendo a menudo algunos grupos de alimentos por completo.

Por otra parte, la cetogénica prohíbe los granos, las legumbres y las frutas, excepto por un puñado de bayas.

Sin embargo, eliminar micronutrientes importantes no resulta saludable, y las dietas restrictivas "tienden a fallar a largo plazo", según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Entonces, ¿cuál es mejor? "Ese tipo de restricción a largo plazo lleva al aumento de peso, no a la pérdida de peso. Y con frecuencia conduce a efectos, rebote", explicó Nina Taylor, gerente de educación de la Alianza Nacional para los Trastornos de Alimentación.

Puedes perder grasa en el abdomen con abdominales

¡Body crunch alert!. En realidad, hacer ejercicio quema grasa en todo el cuerpo, no solo en la parte donde se enfoca el entrenamiento.

"Puedes hacer un ejercicio para aumentar la fuerza de un músculo, pero no se puede eliminar la grasa únicamente de punto específico", señaló la Dra. Angela Smith, expresidenta de la Universidad Estadounidense de Medicina Deportiva.

Los expertos sugieren aumentar el ejercicio cardiovascular para quemar grasa. Trata de tener una rutina de ejercicio balanceada, en la que varíes la intensidad para incluir entrenamientos de alto y bajo impacto.

Mejor quedarse en la cama con los ojos cerrados si no puedes dormir

Quedarte en la cama por más de 20 minutos cuando no logras dormir es una de las peores cosas que puedes hacer, advierten los expertos en sueño. ¿La razón? Explican que estás entrenando a tu cerebro para relacionar la cama con la falta de sueño. Y hacerlo puede conducir a insomnio crónico.

La duración del sueño es importante para la salud cardíaca, según las nuevas recomendaciones de la Asociación Estadounidense del Corazón

En su lugar, levántate y haz algo aburrido, como doblar la ropa, hasta que tengas sueño. Asegúrate de mantener las luces tenues y no revises tu teléfono inteligente o computadora portátil.

¡Adiós tesito de valeriana! Ahora ya sabes como relajarte y poder conciliar el sueño. ¡No olvides tener lejos el celular!

Con información de CNN