Tiroteo en el este de El Paso deja a 4 personas heridas

(NOTICIAS YA).-

Por segundo fin de semana consecutivo, aquí en El Paso han ocurrido hechos violentos con armas de fuego. La semana pasado ocurrió en el noreste de nuestra ciudad y la madrugada de este día en el este de el paso varias personas resultaron heridas después de asistir a una fiesta.

“A eso de las 2 de la madrugada recibimos una llamada a 911, sobre una fiesta casera que estaba creciendo y causando lo que viene siendo molestias en área del 14100 de la calle Honey Point. Momentos después recibimos llamadas que había visto un tiroteo o disparos en esa fiesta al responder las unidades de patrullaje llegaron varias personas que habían sido lesionadas empezaron a prestar auxilio a esas personas."

Hasta el momento 2 de las personas lesionadas se encuentran fuera de peligro, las otras dos se encuentran en el hospital, una las víctimas se encuentra en condición estable mientras que la última de las víctimas se encuentra peleando por su vida.

“Estamos pidiendo la asistencia del público, sabemos de qué alguien sabe algo, alguien tiene información. Así que cualquier persona que tenga información pueden ya sea llamar a la policía de el paso al 832-4400 o para permanecer anónimos pueden llamar a Crime Stoppers de el paso al 566-8477."

Ante estos hechos violentos que se dieron en esta fiesta organizada en casa, la policía de el paso da recomendaciones para evitar una evento similar

“Cualquier persona que vaya a tener una fiesta o que piense en organizar una fiesta tienen que usar mucha precaución y tiene que asegurar de que pues no estén dando esa información a través de medios sociales donde ya van a venir otras personas es cuando corre mucho peligro de que una fiesta que quizá la intención de la fiesta sea con unas amistades fue de lo que fue el intento original a algo como la situación que tuvimos esta madrugada. Lo otro es que las personas que van ir a fiestas asegurar que pues usen prudencia si no conocen las personas que están organizando la fiesta no vayan.”

Les recordamos que si usted o algún conocido tiene información del incidente es necesario contactar a las autoridades correspondientes. Reportando Carlos Alvarez Univision El Paso.

-Por Carlos Alvarez