Clima en San Diego: Humedad del mozón podría causar tormentas eléctricas

(NOTICIAS YA).-La humedad de monzónica que proviene de Baja California podría presentar causar tormentas con relámpagos en los desiertos del condado de San Diego, generando fuertes lluvias en el área, según el Servicio Meteorológico o Nacional.

Se prevén relámpagos durante este lunes entre el mediodía y las 7 p.m. en la franja oriental del condado, en las áreas servidas por la Interestatal 8 y la Ruta Estatal 78.

La humedad monzónica prevalecerá en el estado fronterizo de Baja California durante toda la semana, según la información de Protección Civil del Estado.

La tormenta que presentará desde este lunes, se espera que desaparezca el martes, con altas probabilidades de regresar el miércoles y jueves.

[4:45 PM Radar]: Scattered storms are impacting the mountains and the High Desert this afternoon. Storms will be possible over the next several hours before diminishing tonight. Frequent lightning and local flooding will be the main threats. Remain weather aware.#CAwx pic.twitter.com/DW959RDW3Z

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) July 25, 2022