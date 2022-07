Falleció el actor Paul Sorvino, estrella de "Goodfellas"

El famoso actor Paul Anthony Sorvino, quien se hiciera famoso por su papel de Paulie Cicero en "Goodfellas", falleció este 25 de julio a los 83 años de edad. La noticia fue confirmada por su publicista, quien notificó que el actor murió en la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida, y aunque no se conoce con exactitud el motivo de su fallecimiento, el portavoz aseguró que Sorvino tenía distintos problemas de salud desde hacía algunos años.

"Estoy completamente devastada. El amor de mi vida y el hombre más maravilloso que jamás haya vivido se ha ido. Estoy desconsolada", escribió Dee Dee Sorvino a través de su perfil oficial de Twitter en donde además compartió algunas fotos junto al actor.

Paul nació el 13 de abril de 1939 en Brooklyn, Nueva York. Durante su carrera actoral, protagonizó películas como Nixon, Dick Tracy, The Rocketeer, For The Love Of Money, The Championship Season, Reds, Oh God y A Touch Of Glass, mientras que para la pantalla chica, apareció en series como La Ley y El Orden.

Además de un largo repertorio de actuaciones severas en la industria, Paul está considerado dentro los mejores actores de Hollywood, ya que participó en más de 50 películas.

Sorvino no solo ejerció como actor, sino que también era cantante de ópera y escultor. Fue padre de Mira Sorvino, famosa actriz que ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Mighty Aphrodite de el director Woody Allen en 1995.

Uno de sus trabajos más emblemáticos fue su papel como Paulie Cicero, un jefe de la mafia con una personalidad fuerte, fría e irónicamente calmada.

Descanse en paz.