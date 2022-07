Hispanos son blanco de fraude en celebraciones

(NOTICIAS YA).-Una familia hispana denuncia que fue víctima de una estafa mientras pensaban que iban a celebrar el mejor momento de su vida. La presunta responsable sería una mujer, quien habría hecho lo mismo a más de una decena de latinos.

“La señora Viviana no cumplió el contrato de la quinceañera de mi hija. Un mes antes me habló que tenía un problema que le habían cerrado el rancho. Ella ya no contestó llamadas, bloqueó Facebook, bloqueó todo”, comentó una de las afectadas, quien todavía llora al recodar que trabajó por dos años limpiando para cumplir el sueño de su hija.

“Yo trabajaba de lunes a lunes, todos los días, no descansaba. Salía de mi casa a las siete de la mañana y no llegaba hasta las 12 de la noche. Yo le di 16 mil dólares para el evento en su totalidad", agregó la víctima.

Piden justicia

La misma situación se habría presentado con al menos cuatro quinceañeras y dos parejas que iban a festejar su matrimonio, según denuncian las víctimas, quienes han puesto de manera individual la denuncia en varias policías y cortes del estado.

Las familias afectadas también interpondrán una denuncia colectiva para tratar de hacer justicia, por lo que dicen son cerca de 125 mil dólares que les deben por sus sueños robados.