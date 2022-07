Nuevo vídeo del comité del 6 de enero mostró que Trump tachó un discurso que condenaba a los que asaltaron el Capitolio

(NOTICIAS YA).- En un nuevo video publicado por la Cámara de Representantes, se da a conocer como Donald Trump, ex presidente de los EE. UU., se mostró negativo a dar un discurso el 7 de enero de 2021, que condenó la violencia en el Capitolio el día antes y tachó líneas claves en el borrador de un discurso.

El nuevo video fue publicado en Twitter por la representante demócrata Elaine Luria de Virginia, donde se pueden ver declaraciones de entrevistas con el yerno de Trump, Jared Kushner, al igual que con otras personas que aseguran que creían que Trump necesitaba hacer una declaración el 7 de enero.

It took more than 24 hours for President Trump to address the nation again after his Rose Garden video on January 6th in which he affectionately told his followers to go home in peace.

There were more things he was unwilling to say. pic.twitter.com/cJBIX5ROxs

— Rep. Elaine Luria (@RepElaineLuria) July 25, 2022