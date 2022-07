Videos de las cámaras corporales de los policías en el tiroteo en Uvalde muestran a Arredondo como una de las personas a cargo

(NOTICIAS YA).- Los videos de las cámaras corporales de los oficiales que estuvieron presentes durante el tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas muestran la reacción de Pedro “Pete” Arredondo, jefe de policía del distrito escolar, durante la respuesta policial para detener al tirador.

Arredondo se ve en el video dando órdenes, transmitiendo y recibiendo información, lo cual deja en entredicho lo que dijo Pete Arredondo, de que él no se consideraba el oficial al mando esa tarde; sin embargo, en las imágenes se ve a los demás policías refiriéndose a él como “jefe”, siguiendo sus instrucciones, al igual que esperando indicaciones por parte de Pete.

De momento dos revisiones de la respuesta de los oficiales durante el tiroteo, se realizaron por parte del Centro de Capacitación de Respuesta Rápida de Aplicación de la Ley Avanzada de la Universidad Estatal de Texas y de legisladores estatales.

Ambas revisiones encontraron un culpable en común, Arredondo; aunque, ninguno de los informes es considerado un recuento completo de todo lo que sucedió.

Ahora con estos videos, ya son dos perspectivas que se han visto de las respuestas de los oficiales, la pasada fue cuando la semana anterior un comité de investigación de la Cámara de Representantes de Texas dio a conocer el video de las cámaras de seguridad de la primaria Robb.

A pesar de las imágenes que salieron a la luz, los funcionarios de Uvalde junto con otras agencias gubernamentales en Texas no han publicado videos sin editar ni información de la respuesta policial de aquel 24 de mayo.

De momento Arredondo no ha presentado declaraciones en público para dar explicaciones de lo acontecido en aquella masacre vivida en la primaria Robb, en cambio su abogado dijo a Texas Tribune que Arredondo no era el comandante del incidente.

Arredondo declaró al comité de investigación de la Cámara que no se consideraba como el oficial que asumió el cargo. “Mi enfoque y pensamiento fue responder como un oficial de policía. Así que no lo hice". No me titule a mí mismo”, dijo Arredondo de acuerdo al informe legislativo.

En las tomas corporales de los policías se ve como Arredondo está en el pasillo dando actualizaciones a los demás elementos, dirigió la posición de un francotirador, realizó asignaciones cuando intentaban acceder a un aula vecina y se dirigieron a él como jefe.

Finalmente, el informe preliminar del comité de investigación de la Cámara de Representantes de Texas señaló como culpable a Arredondo por no “desempeñar o transferir a otra persona el papel de comandante de incidentes”, según CNN.

A poco más de dos meses de lo acontecido, Pete Arredondo (con casi 30 años de experiencia en la aplicación de ley) ha sido colocado en licencia administrativa, al igual que la junta escolar considera despedirlo.