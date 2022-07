Denver, Colorado.- El Departamento de Impuestos de Colorado enviará 2,4 millones de cheques a principios de agosto a los habitantes de Colorado que hayan presentado declaraciones de impuestos estatales y planeen tener una distribución completa a mediados de mes.

Estos cheques son principalmente gracias a la Declaración de Derechos del Contribuyente de Colorado (TABOR), lo que básicamente significa que Colorado no puede gastar más dinero de los contribuyentes del que genera. Cada vez que el estado tiene un superávit fiscal y genera más impuestos de los que planea gastar, ese dinero se devuelve.

El gobernador Jared Polis firmó un proyecto de ley que modifica el reembolso TABOR de este año, y que crea una cantidad uniforme para cada contribuyente en lugar de un reembolso proporcional y envía ese reembolso antes de la primavera de 2023.

Los contribuyentes individuales pueden esperar cheques por valor de $ 750 y los contribuyentes declarando conjuntamente, deben recibir cheques de $ 1,500. Para ser elegible para los cheques, debe haber tenido 18 años el 31 de diciembre de 2021 y haber presentado una declaración de impuestos estatales sobre la renta para el año fiscal 2021 antes de la fecha límite.

Debe ser residente de un año completo del estado de Colorado en 2021 para ser elegible. Si se divorció recientemente y presentó una declaración conjunta, el cheque aún se enviará a la última dirección conocida en la declaración de impuestos de 2021. El departamento no puede dividir los cheques si presentó una declaración conjunta pero quiere esos pagos individualmente.

El hecho de que no pague ningún impuesto sobre la renta en Colorado no significa que no sea elegible para este reembolso. Los habitantes de Colorado con ingresos fijos aún pagan impuestos sobre la propiedad y las ventas y son elegibles para pagos TABOR si cumplen con los requisitos mencionados anteriormente.

Los habitantes de Colorado que tienen ingresos fijos del gobierno federal, como el Seguro Social, aún pueden ser elegibles para recibir un reembolso TABOR si presentan una declaración de impuestos estatal y muestran cero ingresos.