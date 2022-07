Enfrentamiento termina en apuñalamiento al noroeste del valle de Las Vegas

Hombre terminó apuñalado y pierde la vida en enfrentamiento en vecindario al noroeste de Las Vegas

“No, no había pasado esto antes, no había pasado es la primera vez que está pasando pero no había pasado pero me sorprende.”

Residentes al norte de Las Vegas esta mañana se despertaron con una mortífera escena de acuchillamiento, la víctima un hombre afroamericano de 20 años , ataque mortal que ocurrió en las calles de un vecindario, en la avenida 3500 Full Sail, cerca de las calles Walnut y Gowan de acuerdo al departamento de la Policía Metropolitana, una persona fue apuñalada ,el sujeto presentaba varias heridas en su cuerpo por un arma blanca, un equipo de emergencias médicas llegó para brindarle los primeros auxilios, la víctima había participado en una pelea con otro hombre antes de ser apuñalado, tras lo cual el sospechoso huyó. La víctima se dirigió a una residencia situada unas tres casas más abajo, donde unos de los vecinos llamó al 911.

“Me sorprende y hasta ahorita que nos dimos cuenta, por que no nos habíamos dado cuenta por que no habíamos salido hasta que llegó mi amiga.”

Varias patrullas llegaron a al lugar de los hechos, oficiales acordonaron el área para continuar la investigación, un equipo de investigadores también se encontraban en la escena del crimen, apuñalamiento mortal que sembró terror en los ciudadanos que viven en ese vecindario que parece ser un lugar tranquilo y es que según algunas de las personas que viven aquí dicen ahora sentir temor ya que nunca habían sabido sobre este tipo de incidentes cerca de sus hogares.

‘Que tengamos cuidado tenemos que tener cuidado con lo que está pasando pues porque ahorita ya no hay tolerancia se están viendo muchas cosas pues sí es preocupante.”

Las autoridades dijeron que no se sabe de qué manera se conocían los dos o qué provocó la pelea, dijo la policía en una conferencia de prensa, sin embargo, dijeron creen que uno de los hombres vive en la residencia donde ocurrió el crimen, los oficiales tomaron a una persona de interés en custodia pero no han detenido oficialmente a nadie.

.

“Esta muy mal se necesita más vigilancia.”