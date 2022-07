Entradas para un solo juego de los Broncos a la venta

Englewood, Colorado.- Un inventario limitado de boletos para un solo juego de los Broncos de Denver para la temporada 2022 en el Empower Field at Mile High saldrán a la venta el próximo martes 2 de agosto a las 10 a. m. Informo la oficina de mercadotécnia del equipo. La disponibilidad de boletos variará, ya que los Broncos han vendido 393 juegos consecutivos de temporada regular desde 1970, pero habrá un número limitado de boletos disponibles para todos los juegos. Se ofrecerán una variedad de niveles de precios para los fanáticos.

En el inventario disponible para el público se incluyen boletos de precio completo, boletos de mitad de precio, boletos ADA y boletos para asientos de United Club. Todos los boletos completos y a mitad de precio estarán disponibles a través de Ticketmaster.

Precios y tipos de boletos

Boletos de precio completo.

Una cantidad limitada de boletos de precio completo estará disponible el martes 2 de agosto a las 10 a. m. Tenga en cuenta que habrá un límite de cuatro boletos por hogar por juego.

Boletos a mitad de precio.

Los boletos a mitad de precio también estarán a la venta el martes 2 de agosto a las 10 a. m. Un total de 2,000 boletos por juego a mitad de precio estarán disponibles para la compra de conformidad con la legislación y el acuerdo operativo con el Distrito Metropolitano de Estadios de Fútbol sobre la construcción de Empower Field at Mile High. Los Broncos y el MFSD han implementado los siguientes procedimientos para la compra de boletos a mitad de precio: * Habrá un límite de cuatro boletos por hogar y no se permitirán compras de juegos múltiples. Esto será verificado por Ticketmaster por nombre y uso de tarjeta de crédito. Los pedidos que excedan el límite de compra serán cancelados. * Todas las ventas son finales y no hay cambios, cancelaciones ni devoluciones. * Los boletos se entregarán en el dispositivo móvil del comprador el día del juego y el comprador podrá ingresar a cualquier puerta no premium. * Los boletos a mitad de precio no se pueden revender ni transferir. * Los boletos para un solo juego a mitad de precio para la temporada 2022 comenzarán en $15.00.

Asientos ADA.

Una cantidad limitada de asientos ADA para clientes con alguna discapacidad saldrán a la venta simultáneamente el martes 2 de agosto a través de Ticketmaster. Para obtener información adicional, consulte la sección ADA del sitio web.

Asientos de United Club.

También habrá una cantidad muy limitada de asientos de United Club designados para ventas de un solo juego. Las ubicaciones de United Club Seat estarán disponibles en los niveles East y West United Club para la compra de un solo juego. Este inventario estará disponible a partir del martes 2 de agosto a las 10 a. m. a través de Ticketmaster.

Emisión de boletos móvil: Se accederá a todas las entradas de los Broncos para la temporada 2022 a través de la emisión de boletos móvil. Los poseedores de boletos accederán a sus boletos descargando la aplicación gratuita Broncos 365 o a través de su administrador de cuenta Ticketmaster en su dispositivo móvil. Los boletos PDF impresos en casa no son válidos para la entrada. Los fanáticos de los Broncos reciben múltiples beneficios asociados con los boletos móviles, que incluyen:

• Entrada rápida y fácil al estadio usando un teléfono inteligente

• Control y conveniencia mejorados al tener la capacidad de administrar, transferir o vender boletos en cualquier momento

• Menor riesgo de pérdida o robo , boletos falsificados u olvidados Para obtener más información, los fanáticos pueden visitar www.denverbroncos.com.