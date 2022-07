Family Dollar retira de la venta 400 productos por orden de FDA

(NOTICIAS YA).-La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que más de 400 productos de salud y cosmética de venta libre fueron retirados de la venta en tiendas Family Dollar debido a que se almacenaron a temperaturas equivocadas antes de ser enviados para su venta.

El retiro incluye productos como medicamentos de venta libre, pasta de dientes, protector solar y jabón de manos.

Los artículos se enviaron inadvertidamente a ciertas tiendas entre el 1 de mayo y el 10 de junio o alrededor de esa fecha debido a que se almacenaron fuera de los requisitos de temperatura etiquetados, señala un comunicado de FDA.

Los clientes que realizaron la compra de alguno de los productos sujetos a retiro pueden devolverlo a la tienda Family Dollar donde fueron comprados para obtener un reembolso. No es necesario un recibo.

En el retiro se incluyen marcas como Alka Seltzer, Bayer, Benadryl, Claritin, Colgate, Crest, Dove, Old Spice Pepcid y Tylenol.

El aviso de retiro no especificó las tiendas afectadas o los estados donde se vendieron los productos. Aunque se señala que no se aplica a Delaware, Alaska, Hawái, ya que ninguna tienda Family Dollar en Delaware recibió ningún producto sujeto a este retiro y Family Dollar no tiene tiendas en Alaska o Hawái.

A principios de este año, las tiendas Family Dollar en seis estados cerraron luego de que se descubriera una plaga de roedores en un centro de distribución en Arkansas, lo que provocó un retiro voluntario de productos, de acuerdo a un reporte de NBC.

Family Dollar señala que hasta el momento la empresa no ha recibido quejas de clientes ni informes de enfermedades.

Puede encontrar una lista completa de productos en el siguiente enlace: https://www.fda.gov/media/160146/download