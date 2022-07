Hispanos denuncian ser blanco de fraude en celebraciones

(NOTICIAS YA).-Por más de 10 años, Teresa Aragonés y su pareja, ambos mexicanos, han vivido juntos, soñando con el día de su matrimonio. Sin embargo, cuando pensaban que finalmente sellarían su unión con una celebración inolvidable, terminaron con sus sueños robados a causa de una mujer, que les incumplió su palabra.

"Ella no se ha comunicado con nosotros, nosotros personalmente hemos estado frente a ella dos veces y las dos veces ella se ha negado a contestar nuestras preguntas. Qué va a pasar con nuestro evento", agregó la víctima de estafa,

Lo mismo le ocurrió a Alma Domínguez, quien recuerda que, tras comprometerse, su prometido trabajó arduamente bajo sol y sombra en la construcción para poder pagar su fiesta de matrimonio.

"A mí me quitó 14 mil dólares y mi evento es en dos meses y no me ha contestado los mensajes ni teléfono", denuncia Domínguez. "(Mi esposo) con su sudor trabajó hasta muy tarde todos los días para que en un rato se lo quiten y le quiten 14 mil dólares, ósea es muy duro. Para mí es tristeza, tengo impotencia de no poder hacer nada. No duermo, mi mamá está ósea igual que yo", añadió.