La Policía de Denver arresta a dos de sus agentes

Denver, Colorado.- Hoy, el Departamento de Policía de Denver anunció el arresto de dos de sus oficiales identificados como Michael Pineda de 50 años de edad y Santana Pineda de 26 años de edad,

esto tras la investigación de un delito grave de robo. Dichas alegaciones involucran la facturación de horas fuera de servicio a un empleador privado sin haberlas trabajado.

El propio Departamento de Policía de Denver inició una investigación de Asuntos Internos después de descubrir que Michael Pineda y Santana Pineda no estaban presentes en un trabajo fuera de servicio programado y no remunerado por el departamento el 15 de abril de 2022. Los investigadores pasaron incontables horas revisando el video de vigilancia proporcionado por el empleador privado, descubriendo 23 discrepancias durante el turno de Michael Pineda valoradas en $5,070 y 18 discrepancias de turno para Santana Pineda valoradas en $3,751.50 por trabajo que no se completó. Los oficiales comenzaron a trabajar fuera de servicio para el negocio en octubre de 2021, sin embargo, los videos de la tienda utilizados por los investigadores para confirmar sus horas reales trabajadas solo se remontan al 28 de febrero de 2022.

La uniformada dice tomar en serio cualquier acusación de mala conducta de los agentes, ya sea que la denuncia se inicie interna o externamente, y cuenta con un sólido proceso disciplinario que incluye al Departamento de Seguridad de Denver y la Oficina del monitor independiente, una agencia de supervisión civil. Cuando la evidencia obtenida a través de una investigación de Asuntos Internos indica una posible violación de la ley, como en este caso, los hallazgos se presentan a la Oficina del Fiscal de Distrito de Denver para determinar si los cargos penales son apropiados o no.

Michael Pineda se unió a DPD en 2004, y Santana Pineda, el hijo de Michael, en el 2019; ambos oficiales estabán asignados a la División de Patrullas. Los oficiales fueron puestos en licencia administrativa pagada el 11 de julio de 2022.