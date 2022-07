Migrante de Ecuador hallada muerta tras un mes desaparecida; se negó a ser "dama de compañía"

(NOTICIAS YA).-Sarai Llanos, una mujer de 19 años originaria de Ecuador, fue encontrada muerta, luego de estar desaparecida por más de un mes, según confirmaron sus familiares a Univisión.

Según reportes, el cadáver de la joven fue encontrado cerca de un lago y la pudieron identificar por sus huellas dactilares. Según las autoridades, Saraí murió un mes antes de que encontraran su cuerpo.

Oriunda de Guayaquil y madre de dos hijos, Sarai tenía 19 años cuando emigró con una visa de turista en agosto de 2021. Llegó a Chicago, Illinois, donde se ganaba la vida trabajando como camarera y en un camión de comida.

Pero el 'sueño' de la joven era radicarse en el país y ganar más dinero, por lo que una amiga de Ecuador le dijo que podía contactarla con otra persona en Atlanta donde podría ganar mejores propinas como mesera, sin embargo al llegar a la ciudad, la realidad era otra.

El 14 de junio, Llanos se comunicó con su mamá, Gardenia Gomez, con quien hablaba todos los días, para decirle que había tenido un altercado con “la rusa”, una persona que le había prometido el trabajo de “camarera” pero que al final se trataba de ser “dama de compañía”.

Dicha situación provocó reclamos y dijo que además iba a denunciar el engaño, detalló su mamá.

Ese día fue la última vez que tuvo contacto con su hija. Indicó que estaba hospedada en un hotel con una amiga suya y que estaba viendo una película en su celular.

Al día siguiente, Gómez no tuvo más comunicación con su hija. La señora llamó directamente a “la rusa” para preguntar por su hija, quien le dijo que Saraí era una dormilona.

El 16 de junio, la madre desesperada contactó nuevamente a “la rusa”, pero esta vez la respuesta fue diferente. “Ella me dijo, cálmate. Seguramente se fue con un hombre, mañana la dejarán en algún hotel. No pongan denuncias, porque eso no les hará ningún bien”, detalló para un diario en Ecuador.

➡️ Confirman la muerte de la joven ecuatoriana Saraí Llanos Gómez. ➡️ La hispana habría desaparecido luego de contarle a su madre que se había negado a trabajar como dama de compañía. Informa @VILMATARAZONA pic.twitter.com/DlmVTYLXvo — Univision Noticias (@UniNoticias) July 26, 2022

El cónsul de Ecuador en Atlanta, Juan Veintimilla, dijo que el 28 de junio recibieron la denuncia por la desaparición de Llanos Gómez, y de inmediato fue informado a las autoridades policiales.

Lo único que se recuperó de la joven fue su pasaporte, el cual fue encontrado en el hotel Marriot donde presuntamente se hospedaba con una amiga.

Según la publicación de Univision, la madre de Llanos explicó que Veintimilla, informó que las huellas dactilares recogidas la mañana del lunes 25 de julio de 2022 correspondían a Sarai. Al parecer, la joven llevaba “muerta alrededor de un mes”.