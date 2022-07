¡Precaución! Camión de cemento vuelca en la Interestatal 5 al norte de San Diego

(NOTICIAS YA).- Un camión de cemento volcó en la Interestatal 5 al norte de San Diego provocando el cierre de algunos carriles con dirección al norte.

Por medio de Twitter, el Departamento de Transporte de California (Caltrans) informó que todos los carriles, excepto el carril rápido, están cerrados debido a la volcadura.

Por el momento, se desconoce qué causó la volcadura del camión y si hay personas lesionadas. Sin embargo, imágenes de la escena muestran que solo el camión parece estar involucrado.

Tampoco queda claro durante cuánto tiempo estarán trabajando las autoridades en la escena para retirar el camión de cemento.

🚨Northbound I-5 just south of Tamarack in #Carlsbad - all lanes except for the fast lane are closed due to an overturned truck. Tamarack off-ramp from Northbound I-5 and Cannon on-ramp to Northbound I-5 are closed. Refer to https://t.co/pt1qWYrd24 for the latest conditions. pic.twitter.com/7iN8zk4oAd

— Caltrans San Diego (@SDCaltrans) July 26, 2022