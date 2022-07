Trump reaparece en Washington y hace oficial su deseo de volver a la Casa Blanca

(NOTICIAS YA).-El expresidente estadounidense Donald Trump volvió a Washington este martes por primera vez desde que dejó el cargo en 2021, donde ofreció un discurso en el que afirmó que es el único que puede “salvar al país”.

Invitado por el America First Policy Institute, un panel de expertos administrado por sus aliados, el multimillonario de 76 años, presentó un plan de acción para el "próximo presidente republicano".

“Nos estamos preparando para un regreso increíble… Tengo que salvar a nuestro país. No puedo hacerlo eso porque amo a nuestro país... y la gente no quiere que haga eso… Si no lo hago, nuestro país está condenado", dijo el ex mandatario.

"Tenemos que hacer un gran trabajo en 2024… un republicano recuperará la Casa Blanca en 2024, lo que creo firmemente que sucederá”, añadió.

"Me presenté una primera vez y gané. Después me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Tuve muchos millones más de votos. Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo", dijo asegurando que la actual situación del país, con niveles de criminalidad descontrolados, en su opinión, hacen necesario el regreso de los republicanos al poder, de acuerdo a información publicada por ABC.

Durante más de hora y media, retomó sus temas de predilección, en particular la lucha contra la inmigración y la criminalidad, sin dejar de atacar a su sucesor, Joe Biden, al que acusa de haber "puesto a Estados Unidos de rodillas".

Former President Trump: "I ran the first time and I won. Then I ran a second time and I did much better. We got millions and millions more votes...We may just have to do it again." pic.twitter.com/tusyvIu3nQ

— CSPAN (@cspan) July 26, 2022