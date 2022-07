Acusada de presunta estafa contra hispanos rompe el silencio

(NOTICIAS YA).-Este miércoles rompió el silencio la acusada de una presunta estafa contra decenas de familias hispanas. Se trata de la organizadora de eventos Viviana Enciso, quien asegura que todo el problema ocurrió por una ordenanza de la ciudad, ya que el lugar donde se iban a realizar los festejos, según dice, fue cerrado.

"Nunca he dicho que me voy a quedar con el dinero ajeno. Estamos haciendo todo por recoger dinero y regresarlo. Se ha ofrecido a cambio del dinero prestar mis servicios, ir a otros salones, ofrecer otras locaciones, pero no se puede llamar estafa cuando yo he hecho hasta lo imposible por tratar de sacar los eventos", indicó Enciso.

"Desafortunadamente, no fue mi decisión cerrar el salón, no fui yo quien dijo ‘no quiero hacer evento’. El salón se cerró por ordenanza de la ciudad, no por mi orden”, agregó la mujer.

Sin embargo, varias de las presuntas víctimas aseguran que la organizadora de eventos les dio versiones distintas de por qué habían cerrado el salón Los Girasoles. Por ejemplo, una de las afectadas indica que le comentó que se había cerrado por un incendio.

“Más que un incendio, la ciudad lo cerró”, respondió Enciso al ser cuestionada sobre qué pasó realmente con el lugar donde se realizarían los eventos.

Acerca de dónde está el dinero de las personas afectadas, la acusada respondió lo siguiente:

“Como todo negocio, el dinero gira, se pagan rentas, se pagan billes, se pagan empleados, nómina, todo ese dinero se ha estado moviendo. Además, en un staff enorme, que es el que se está vendiendo para recoger dinero y para regresar dinero. El objetivo mío no es quedarme con los dineros de ellos, el objetivo mío es hacer un reembolso de dinero, pero desafortunadamente no tengo una cuenta de banco o no tengo un fondo donde decir ‘aquí hay 200 mil dólares o 100 mil, o lo que tenga’, no", expresó.

Finalmente, Enciso señaló que su intención es devolver el dinero a las 17 familias afectadas, a quienes pidió una disculpa pública por lo ocurrido.