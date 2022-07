Biden da negativo a COVID-19

(NOTICIAS YA).- Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estuvo en un aislamiento de cinco días por que salió positivo a una prueba de COVID-19, el día de hoy Biden dio negativo en la prueba de covid y de acuerdo a su médico, suspenderá su asilamiento el miércoles.

Joe Biden se realizó dos pruebas de antígeno, una el martes por la noche y otra el miércoles por la mañana, donde salió en ambas negativas, dio a conocer el Dr. Kevin O'Connor en su carta.

Durante los próximos 10 días el mandatario de los EE. UU. usará una máscara que le quede bien para evitar la propagación del virus, al igual que aumentarán la frecuencia con la que se le hacen pruebas para detectar cualquier posible resurgimiento del virus.

O'Connor citó el potencial de un rebote después de que Biden recibiera el medicamento Paxlovid al explicar las pruebas más frecuentes.

De acuerdo a un funcionario de la Casa Blanca, el presidente hablará a las 11:30am ET sobre Covid desde el jardín de rosas de la Casa Blanca.

El presidente compartió en su cuenta de Twitter una foto de su prueba negativa, "gracias al Doc por la buena atención y a todos ustedes por su apoyo".

Back to the Oval.

Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF

— President Biden (@POTUS) July 27, 2022