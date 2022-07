Natanael Cano presume tener una fortuna y cheques por medio millón

Una vez más el cantante mexicano de hip hop, Natanael Cano, se convirtió en el centro de la polémica, luego de presumir a través de sus redes sociales que posee una gran fortuna, así como cuánto es lo que gana actualmente por una presentación.

El creador de los "corridos tumbados" confesó durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, cuánto es lo que ha llegado a ganar en la actualidad y lo comparó con los primeros cheques que recibió en su carrera.

"El último cheque que me llegó como de medio millón de dólares. El otro llegó como de medio millón, un millón, dos, algo así, no me acuerdo se me olvidó", dijo para sus 3.6 millones de seguidores en Instagram.

Luego de mostrar el cheque, mostró a sus fans la cifra que ganaba al inicio y soltó un grito al ver la cantaidad en comparación con lo que gana hoy: "Este fue mi primer cheque de compositor, 264 dólares, ¡Noooo!", dijo a la cámara.

Es por este tipo de acciones y comentarios, que el sonorense es tachado de prepotente o soberbio, pues en otras ocasiones, también ha mencionado que es el mejor artista de México e incluso, que llegará a ser el más grande de la historia.

Aunque los internautas tundieron a Cano luego de las declaraciones de su sueldo, el intérprete de 'Diamantes', sigue acumulando premios y millones de reproducciones a través de las plataformas digitales.