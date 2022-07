Se registra un incendio forestal en zona rural del este del condado de San Diego

(NOTICIAS YA).- La tarde de este miércoles bombero trabajan en sofocar un incendio que estalló en cerca de la ruta estatal 78 en una zona rural del este del condado de San Diego.

Según la información proporcionada por el departamento de bomberos del condado a través de su cuenta oficial de Twitter se originó un siniestro cerca de SR-78 y Casner Road en Ramona.

.@CALFIRESANDIEGO is at scene of a vegetation fire near Highway 78 x Casner Rd. No immediate structure threat. #CasnerFire pic.twitter.com/ABwSwdw9uO

— CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) July 27, 2022