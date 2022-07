Biden habla sobre el proyecto de Ley de Reducción de la Inflación de 2022

(NOTICIAS YA).- Esta tarde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció en una conferencia de prensa el plan llamado “Ley de reducción de la Inflación”, el cual de acuerdo con Biden, “sería la legislación más importante de la historia para hacer frente a la crisis climática y mejorar nuestra seguridad energética”.

El día de ayer el presidente compartió que tuvo charlas con los senadores Schumer y Manchin para ofrecerles su apoyo para el acuerdo que ellos alcanzaron en el nuevo proyecto de ley para luchar contra la inflación y bajar los costos para las familias estadounidenses.

“será la inversión más importante, no una hipérbole, la inversión más importante que jamás hayamos hecho en nuestra seguridad energética y en el desarrollo de ahorros de costos y soluciones de energía limpia que creen empleos para el futuro. Tiene mucha importancia”, dijo Biden

Con este nuevo proyecto de ley se tendrá chance que Medicare negocie precios más bajos para poder recetar medicamentos más baratos, al igual que se podrán reducir los costos del seguro médico para 13 millones de estadounidenses ($800 cada año) y para familias que estén cubiertas por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Expertos que han criticado la administración de Biden con anterioridad, ahora están de acuerdo en que, el proyecto de ley ayudará a reducir la inflación que se ha presentado en territorio estadounidense, según Biden.

“Este proyecto de ley, de hecho, reducirá la presión inflacionaria sobre la economía”, mencionó el presidente.

Distintos líderes climáticos se han sumado al apoyo de este proyecto, uno de ellos es el exvicepresidente Al Gore, “desde hace mucho tiempo y es un paso necesario para garantizar que Estados Unidos tome medidas decisivas sobre la crisis climática que ayuden a nuestra economía y brinden liderazgo para el mundo con el ejemplo”, dijo Gore.

Otras personas que dan su visto bueno en este proyecto de ley son el exsecretario del tesoro, Larry Summers, quien declaró que este proyecto de ley lucha contra la inflación.

Elizabeth Warren, líder progresista, dijo, “Este es un proyecto de ley que realmente trata de combatir la inflación”.

En cuanto al funcionamiento de este proyecto, Biden lo explicó de la siguiente manera:

A pesar de este nuevo proyecto de ley, la Oficina de Análisis Económicos dio a conocer el día de hoy que el producto interno bruto del país bajó un 0.9%, lo cual aunado a que en los primeros tres meses del 2022 se presentó una disminución del 1.6% en la actividad económica, se puede pensar que EE. UU. está entrando en una recesión, por lo que el presidente aprovechó para comentar lo siguiente:

“Tanto el presidente Powell como muchos de los economistas y personal bancario importante dicen que no estamos en una recesión”, dijo Biden durante la conferencia de prensa. “Tenemos un mercado laboral…de desempleo récord del 3.6 por ciento hoy. Hemos creado 9 millones de nuevos puestos de trabajo hasta ahora, solo desde que me convertí en presidente”, añadió.

