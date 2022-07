Bomberos de Aurora rescatan a 2 perros de un incendio

(NOTICIAS YA).-El Cuerpo de Bomberos de Aurora rescató a un par de perros que se encontraban atrapados en medio de un incendio en un complejo de departamentos, esto durante la mañana de este jueves en las cercanías del campo de golf Aurora Hills.

El percance se suscitó en un conjunto habitacional que está ubicado en la calle Oakland y la primera avenida, lo cual fue dado a conocer por el cuerpo de bomberos a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

LEE: Fuertes lluvias en Colorado ponen en alerta varias regiones

El primer mensaje sobre el auxilio en este incendio fue publicado aproximadamente a las 7 a.m. mientras que a las 7:30 a.m. Fire and Rescue, dio a conocer que el fuego estaba bajo control y que las mascotas no tenían ningún daño ni corrían riesgo alguno.

De igual manera los bomberos informaron que ninguna persona resultó herida en este incidente y que el percance estaba bajo investigación para determinar el origen del fuego.