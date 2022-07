El impresionante accidente en pleno show de grupo pop coreano

Esta mañana un videoclip comenzó a circular en redes sociales, en el que se observa al grupo coreano de pop Mirror, siendo embestidos por una pantalla que se cayó del techo del recinto, logrando golpear a algunos de los integrantes y cuerpo de bailarines.

El hecho tuvo lugar en el Hong Kong Coliseum, en donde la boy band ofrecía su cuarto espectáculo de la semana, cuando una de las enormes pantallas del recinto empezó a tambalear y terminó por desprenderse de la estructura metálica que lo sostenía y cayó fuertemente sobre el escenario.

De esta forma se informó que al menos dos bailarines de Mirror, habían resultado heridos y que habían sido trasladados de emergencia al hospital Queen Elizabeth.

El concierto se detuvo al instante de lo ocurrido y fue el mánager de la agrupación, Ahfa Wong Wai-kwan, quien se disculpó ante el público y pidió a los asistentes que se retiraran del recinto de forma ordenada.

Las imágenes del incidente muestran al grupo de bailarines vestidos de blanco y haciendo su rutina habitual, cuando la pantalla cayó sobre ellos.

Fueron unas horas más tarde, que el personal del hospital declaró que uno de los heridos había tenido una lesión en el cuello y su estado era grave, mientras que el otro tuvo una lesión en la cabeza pero se encontraba estable.

El gobierno de Hong Kong se encargó de cancelar los siguientes eventos que la agrupación ofrecería en el recinto, hasta que se demuestre que la estructura del escenario, pantallas y audio es segura para los artistas y asistentes.

BREAKING: Large screen collapses during concert by boy band Mirror at the Hong Kong Coliseum, injuring multiple people pic.twitter.com/XrWQky9PGx

— BNO News (@BNONews) July 28, 2022