Familia hispana teme ser desalojados de su vivienda en Las Vegas

Familia hispana pide ayuda para no ser desalojados de su hogar

“Fui a firmar unos papeles y me dijeron que el proceso ya era muy tarde por un día entonces ya después de eso ya el juez no me revisó el caso y nos avisaron ya como después de dos semanas, me avisaron que ya nos teníamos que salir.”

La familia Ávila que es originaria del estado de Chihuahua, México, lleva más de 25 años viviendo en la ciudad de Las Vegas. En diciembre del dos mil veintiuno Fabian y sus padres decidieron rentar una casa y mudarse lo más pronto posible para comenzar a habitar en esta propiedad Ávila,, dice que siempre han cumplido a tiempo con los pagos de la renta y ahora la dueña de la propiedad decidió desalojarlos.

“Lo que pasa es que a la señora no le cayó muy bien algo y dice que mi familia no puede estar aquí y no mas somos tres yo, mi papá y mi mamá que nos quedamos aquí la traila tiene dos cuartos y si en el contrato está firmado por yo y ella y nota que mi familia puede estar aquí.”

Fabian dice que debido a la orden de un juez ahora cuentan con solo varios días para sacar sus pertenencias de esta casa, es por eso que él y su familia se encuentran preocupados ante la difícil situación que enfrentan pues asegura que su contrato se vence hasta dentro de varios mese y aun no tiene un lugar a donde ir.

“Yo pienso que no está bien, no está bien eso pues porque uno trabaja paga su renta y la propiedad es ciudadana, la cuidamos bien, no hacemos ruido, no molestamos con los vecinos, el contrato todo está en regla.”

“Deben tener en mente que los procesos de desalojar son enteramente legales o están bien hechos, muchas veces el dueño de una propiedad trata de sacar a una persona sin tener razones válidas, entonces es importante de ver por que razón lo están tratando de desalojar, si es por violar el contrato, si es por no pagar la renta , si es por quedarse mas tiempo de lo que dicta el contrato.”