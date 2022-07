Fuegos artificiales se salen de control en concierto de Dua Lipa

Videos grabados durante un concierto del "Future Nostalgia Tour" de Dua Lipa, muestran cómo algunos fuegos artificiales del show se salieron de control y provocaron heridas en algunos asistentes.

El evento sucedió durante la noche del pasado 27 de julio, cuando la cantante se presentaba en la Toronto 's Scotiabank Arena, cuando de pronto, mientras el concierto sucedía, comenzaron a detonarse algunos cohetes pero en cuestión de segundos se volvió evidente que no eran parte del espectáculo.

Los fuegos artificiales comenzaron a detonarse en medio de los asistentes y de acuerdo a la CBC, la policía de Toronto, Canadá, reportó que los proyectiles dejaron tres heridos, aunque ninguno de gravedad que requiera alguna asistencia médica fuera del recinto.

Las autoridades en cuestión se encuentran investigando con los elementos de seguridad de la arena y revisando las cámaras de seguridad para determinar a los responsables por la detonación de los fuegos artificiales.

El momento en que el concierto de Dua Lipa fue infestado de fuegos artificiales que no fueron autorizados, fue grabado por algunos de los asistentes y lo puedes ver a continuación.

Aunque no han habido nuevas actualizaciones, se espera que las siguientes presentaciones de la intérprete de 'Levitating' puedan llevarse a cabo de forma normal, así como los show que tiene programados para México en septiembre.

Caught this last night thinking these fireworks were part of the show until we quickly realized they weren’t…!!! pic.twitter.com/0t2tLwL7s8

— Mi² (@MimiVuong) July 28, 2022