Restaurante de Denver intentará romper récord Guinness durante festival

(NOTICIAS YA).- El evento cultural "Playero Fest", próximo a celebrarse en Denver, podría ser el escenario de un peculiar triunfo para un establecimiento de esta capital.

Se trata del restaurante "El Coco Pirata", que, de acuerdo con 9News, aprovechará el festival programado el domingo 7 de agosto para batir un récord mundial e imponer una nueva marca.

Un grupo bilingüe de líderes y organizadores comunitarios está detrás de esta celebración, que de 11 de la mañana a 8 de la noche traerá comida, juegos, música y exhibiciones con vibra playera a esta región rodeada de montañas.

Aunque el programa promete la participación de verdaderas luminarias, el protagonista de la noche podría ser el gigantesco cóctel de camarón que presentará "El Coco Pirata" para establecer la nueva marca.

Dentro de una copa coctelera de 10 pies de altura, la cual fue hecha especialmente por el artista Camilo Ramírez en Guadalajara, el ambicioso restaurante servirá 1 mil 600 kilos de camarones, es decir, más de 3 mil 500 libras.

El actual récord Guinness le pertenece a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, que en 2015 preparó el cóctel más grande hasta ese momento, el cual pesó 1 mil 320 kilos (2 mil 910 libras).

Lo que busca el negocio con esta arriesgada apuesta no es la gloria o la fama, sino recaudar fondos para distintas organizaciones benéficas de la región, incluyendo St. Jude Children's Research Hospital, Ivan's Crib Everything a Baby Needs, Sharing Our Blessings Food Pantry y Vive Inspiring Wellness, según un comunicado.

Además de formar parte de un momento potencialmente histórico, los asistentes al festival podrán apoyar a la causa adquiriendo una porción para llevar de 16 onzas del enorme cóctel a cambio de un donativo.

La ceremonia del posible récord Guinness estará encabezada por los propietarios de "El Coco Pirata", Francisco Cuevas y Camelia Robles, y contará con la participación especial de Vinny Castilla, exjugador de los Colorado Rockies, así como de la leyenda del boxeo, el mexicano Julio César Chávez.

Los distintos escenarios se engalanarán con talentos musicales locales e internacionales, incluyendo la Banda el Limón, además de exhibiciones de lucha libre, boxeo, fútbol soccer, voleibol y béisbol, con la aparición de Miles, mascota de los Denver Broncos, junto a las porristas del equipo local.

Diversos food trucks conforman la oferta gastronómica del festival, que también contará con jardines dedicados a la cerveza y el licor, respectivamente.

Para más información acerca de este evento gratuito, puede ingresar a Playerofest.com.