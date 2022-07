Seguirán las altas temperaturas en el noroeste de Estados Unidos

(NOTICIAS YA).- Se tiene esperado que la ola de calor en el noroeste de Estados Unidos dure más tiempo de lo que se tenía previsto, lo que puede significar un nuevo récord de duración con altas temperaturas.

David Bishop, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en Portland, Oregon, dijo que los pronósticos de las temperaturas para la parte final de la semana subieron, donde se pronostican de hasta 101°F (38.3°C).

En la ciudad de Portland ya se alcanzaron los 102°F(38.9°C) el 26 de junio, lo que obligó a que la alerta por calor extremo se extendiera desde el jueves hasta la tarde del sábado.

En Seattle también se reportó un nuevo récord el martes, llegaron a los 94°F (34.4°C).

De acuerdo con AccuWeather, “el calor extremo aumentará significativamente el potencial de enfermedades relacionadas con el calor, particularmente para aquellos que trabajan o participan en actividades al aire libre y para aquellos que no tienen acceso a aire acondicionado”.

El Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional compartió ayer en su cuenta de Twitter que se presentará una ola de calor sin precedentes en el noroeste del Pacífico.

Quite a pattern of excessive #heat 🌡️ & flash #flooding 🌧️ across the US today, w/ a record-breaking heatwave in the Pacific NW persisting thru the weekend. Monsoonal moisture will continue in the Desert SW, while there is a Moderate Risk of Excessive Rainfall for the OH Valley. pic.twitter.com/XlQdVjZ79F

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) July 27, 2022