Inundaciones en Kentucky deja un saldo de al menos 16 muertos

(NOTICIAS YA).- El estado de Kentucky ha sufrido fuertes inundaciones luego de las fuertes lluvias del miércoles, por lo que equipos de búsqueda y rescate que están respaldados por la Guardia Nacional, siguen buscando a personas desaparecidas por las inundaciones.

Andy Beshear, gobernador de Kentucky, dio a conocer el viernes que de momento han muerto 16 personas, número que se espera siga creciendo.

En el este de Kentucky recibieron más de 200mm de lluvia desde el miércoles hasta el jueves por la mañana, lo que ocasionó arroyos desbordados y riachuelos, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Jerry Stacy, director de gestión de emergencias en el condado de Perry, mencionó que, “Todavía tenemos mucho que buscar…todavía tenemos personas desaparecidas”.

El jueves por la tarde, el gobernador, puso en su cuenta de Twitter que, “las inundaciones que han afectado al este de Kentucky son absolutamente devastadoras y se esperan aún más lluvias. Al igual que los tornados, ayudar a nuestras familias a reconstruir y recuperarse será un proceso largo y difícil. Si puede, haga una donación en http:// TeamEKyFloodReliefFund.ky.gov para ayudar a los afectados”.

