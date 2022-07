Muere el dueño de "H&H Car Wash/Cafetería" de El Paso

(NOTICIAS YA).- Muere dueño de incónico negocio de auto lavado y cafetería en la zona central de El Paso.

Maynard Haddad, propietario de H&H, murió este jueves a los 88 años, según información de abc7.

El negocio de Haddad se hizo tan popular entre la comunidad paseña, que personalidades de talla mundial lo visitaban; para comer y conocerlo. El lugar funcionaba como café, donde se cocinaba rica comida mexicana.

We are saddened to learn the passing of Maynard Haddad. H&HCarWash & he were 915 institutions. Maynard’s passion for UTEP was legendary & was eager to talk about his Miners. He was beloved by our coaches, staff & will be greatly missed. We'll always hear him yelling, "Go Miners!" pic.twitter.com/RSHFRHNSZj

— UTEP Miners (@UTEPAthletics) July 29, 2022