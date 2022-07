Perturbador video en el momento que el agresor apuñala en varias ocasiones a Pandora

(NOTICIAS YA).- Fue el pasado 17 de julio, de 2022, en la cuadra 6300 de Tecate Drive, en Brownsville, cuando un hombre apuñaló a una pequeña perrita de 5 años, raza American Bully, llamada Pandora.

Ahora han salido a la luz más detalles sobre este caso de crueldad animal. Por medio de un video se observa como el animal tiene miedo y trata de huir del agresor, quien la apuñaló en varias ocasiones.

El dueño de Pandora, el señor Richard Pecina, dice que aún está esperando justicia ante esta situación.

"Era una perra de adentro, siempre quería estar adentro con nosotros, se quedaba dormida adentro en el sofá y cada mañana cuando se levantaban mis niños ella es la que estaba con ellos y la abrazaban ellos" dijo el dueño de Pandora.

El agresor identificado como Juan Rodríguez, de 53 años, fue arrestado por crueldad animal, tras volverse viral este video, incluso una organización abrió una petición en línea demandando justicia para animales indefensos.

"La petición es que, queremos estar seguros que cosas así no pueden pasar en Cameron county, queremos estar seguros que la gente que está encargada, los jueces, la gente que nosotros elegimos, para que estén en oficina, que esto es una vida de un perrito, es una vida de un compañero, un amigo para tu vida." Dijo Tony López, presidente de Defensa Animal de Brownsville.

Por otro lado, el Senador Eddie Lucio, quien aboga por causas animales, fue uno de los autores de la ley SB5 con castigos más severos contra el trato inhumano, dijo que se sentía decepcionado por este caso.

"Saber que hay gente en este mundo con esa clase de maldad, en el corazón de ellos, porque primeramente no tenemos el derecho de estar matando a nadie, ni a animales, porque son la creación de Dios. Yo estoy muy interesado de cómo va a salir este caso, porque yo pasé una medida este año pasado que protege a los animales." Expresó el Senador Lucio.

El señor Pecina, dijo que al ver el video lo primero que sintió fue coraje, pero agregó que ya ha perdonado al señor Rodríguez, sin embargo, aún tiene muchas preguntas para él.

"Mi pregunta es, ¿por qué no le hablaste a la policía? ¿Por qué no paraste cuando los niños dijeron que ella no hizo nada? Por qué no tuviste un corazón, en vez de apuñalar a mi perra que no hizo nada y te tenía miedo". Dijo Pecina.

El senador Lucio dijo que estará siguiendo esta historia y que la familia merece justicia. Describió el video como perturbarte y traumático y agregó que, si es necesario, él mismo se encargará de buscarle un abogado a los Pecina, ya que él también ama a sus mascotas como si fueran familia.