Seguirán las inundaciones en Kentucky, se pronostican más lluvias en el área

(NOTICIAS YA).- Las inundaciones que se han presentado desde el 26 de julio siguen ocasionando estragos a lo largo del estado de Kentucky, al igual que las repentinas inundaciones en el río North Fork Kentucky están alcanzando al río Kentucky, lo que ocasiona que los niveles en el agua aumenten.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), los niveles de inundación en el área de Whitesburg, Kentucky, superaron el récord anterior de 1957 por más de cinco pies (1.52 metros); esta información es la última que se dio a conocer, ya que el indicador dejó de mandar información, informó CNN.

USGS dio a conocer que el indicador dejó de funcionar desde el 28 de julio, por lo que se encuentran trabajando para instalar uno temporalmente.

La alerta por inundaciones permanece vigente en partes del noreste de Kentucky hasta las 10:00 pm ET, según AccuWeather.

En el lago Carr Creek cercano de Sassafras, Kentucky, llegó a su punto máximo de 43.47 pies (13.24 metros) alrededor de las 2:30 am ET, esta nueva cifra rompió el récord anterior de 43.10 pies (13.13 metros) que se estableció el 4 de febrero de 1939.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), los pronósticos para el Aeropuerto del condado de Taylor son de ligeras posibilidades de lluvias para el sábado en la noche, mientras que para el domingo y el lunes aumentan las probabilidades de lluvia hasta en un 60% y el lunes por la noche hay un 50% de probabilidad de tormentas.

El Centro de Predicción Meteorológica del NWS prevé que las posibilidades de lluvias intensas duren hasta el lunes, lo dieron a conocer en su cuenta de Twitter.

